Zürich beëindigt samenwerking met Malouda, alleen Fransman weet van niets

Bibian Mentel heeft na rugopera­ties nog ‘lange, zware weg’ te gaan

6 april Paralympisch snowboardkampioen Bibian Mentel (46) heeft na een tweede operatie aan haar rug ruim een maand geleden nog een zware weg te gaan. Nu ze midden in haar revalidatieproces zit, zijn er ‘kleine verbeteringen’ zichtbaar. ,,Maar de weg is lang en zit vol zonder zekerheden en met veel verschillende emoties’’, laat haar man Edwin Spee in een update weten.