Zwitserse clubbaas slaat tv-analist neer

Fringer stond namens de Zwitserse zender Teleclub als TV-expert langs het veld bij de wedstrijd in de Zwitserse Super League. Plots stormde Constantin op hem af. De boze baas van de bezoekers uit Sion deelde enkele klappen uit, zo is op tv-beelden te zien. ,,Hij heeft me meerdere keren in mijn gezicht geslagen'', zegt Fringer tegen de Zwitserse krant Blick. ,,Ik dacht: is dit echt? Dit kan toch niet waar zijn?''



De reden voor het pak slaag zou de kritiek zijn die Fringer, oud-trainer van VfB Stuttgart en voormalig bondscoach van Zwitserland, een week eerder op het beleid van Constantin gaf. De Sion-president was daar dus niet van gediend en ging gisteravond met zijn vuisten verhaal halen. ,,Fringer heeft me niet netjes behandeld en daarom ging ik dat even rechtzetten'', aldus Constantin. ,,Ik heb 'm van achteren geschopt en het voelde goed." Fringer: ,,Ik moet eerst even de shock verwerken, voordat ik beslis wat ik nu verder ga doen.''