Bijna 120.000 aan schulden geïnd bij grote controle op A58 bij Oirschot, ook vijf auto's ingenomen

Willem II-trai­ner Robbemond moet tegen Jong FC Utrecht flink sleutelen aan zijn defensie

Willem II moet het vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht doen zonder een heel aantal spelers die normaal gesproken in de verdedigende linies acteren. Zo ontbreekt de eerste keeper (nog steeds), terwijl ook zeker drie verdedigers er niet bij zullen zijn. Misschien zelfs vier. Daarnaast is Ringo Meerveld nog niet fit genoeg.