Bosjes met brandnetels maken plaats voor kerkmuren bij restauratie Oude Toren

Dode man in het water gevonden in zoektocht naar vermiste bezoeker Decibel (23)

In de zoektocht naar een vermiste bezoeker (23) vanaf het festivalterrein van Decibel in de Beekse Bergen is in het kanaal bij Biest-Houtakker een overleden man gevonden. Onderzoek moet volgens de politie uitwijzen of het om deze 23-jarige man gaat.