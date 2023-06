Dansteam VibeZ uit Oirschot Nederlands kampioen hip hop

Oirschot zet mes in samenwer­kings­ver­ban­den; straks alleen nog Best in vrienden­boek­je?

OIRSCHOT - Oirschot komt om in de samenwerkingsverbanden. Het zijn er zo veel dat ze ten koste gaat van de eigen opgaven en ambities. Daarom zet het nu in op samenwerking met één vaste partnergemeente: Best.