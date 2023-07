De meeste voertuigen in de gemeente Oirschot komen uit 2011

Oliebollen­kraam raakt na 44 jaar vaste plek kwijt door ‘systeem­fout’: ‘Ik slaap er niet van’

EINDHOVEN - Vierenveertig jaar lang bakte Henny Bierens-de Wit in de wintermaanden oliebollen in haar kraam in Winkelcentrum Woensel. Maar dat is voorlopig verleden tijd. Eind dit jaar staat een concurrent op haar plekje. ,,Wrang? Dit is gewoon verschrikkelijk.”