DPD uit Oirschot laat vrachtwagens van Vos uit Oss rijden op biobrandstof

Yvonne krijgt nieuwe, gasloze woonwagen en is dolbij: ‘Na 20 jaar eindelijk terug in Acht’

EINDHOVEN - Het idee was wel even wennen voor Yvonne van den Waardenburg (68): in een gasloos huis wonen. Maar dat die nieuwe woning op het voor haar zo vertrouwde woonwagenkampje in de Eindhovense Alblasstraat staat, maakt alles goed.