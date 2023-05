Heldere middag en avond in Oirschot

Eén knullige overval geeft Bestenaar toe, maar twee andere? Echt niet

BEST - Goed, de knullige overval op restaurant De Buffel in Best had hij op zijn geweten. Maar bij snackbar De Smickel en bij Ambacht Eten en Drinken in Best had hij niks gedaan. De officier van justitie denkt alleen van wel en eist vijf jaar cel tegen een Bestenaar.