Meepraten over cultuurbeleid in Cultuurcafé in Spoordonk

‘Sloop van beeldbepa­lend pand gaat in Boxtel té gemakke­lijk’

BOXTEL - Afgelopen jaren zijn verschillende beeldbepalende objecten in Boxtel gesloopt. Bijvoorbeeld de Michaelschool, Breukelsestraat 47 en woningen in de Rechterstraat. Bij een sloopaanvraag is geen advies van de monumentencommissie nodig, bij de verbouwing van een beeldbepalend object wél. Niet logisch, zegt architect en raadslid Wiebe de Leijer van D66.