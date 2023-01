Mogelijk ook deelauto in De Beerzen

Van Overveld moet VCB met zijn doelpunten behoeden voor degradatie: ,,Wat ik altijd te horen krijg, is dat ik een technische, snelle buitspeler ben”

Bij VCB loopt het dit seizoen allemaal nog niet op rolletjes. De club uit Biezenmortel was in de vorige voetbaljaargang nog hoogvlieger in de vierde klasse, maar staat nu een na laatste. Noah van Overveld (21) moet de club met zijn doelpunten helpen degradatie te ontlopen.

