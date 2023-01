Nieuwe locatie voor Bonte Avonden in Oirschot

OIRSCHOT - De Bonte Avonden in Oirschot worden op een nieuwe locatie gehouden dit jaar: in de carnavalstent op de Markt in Oirschot. Kaartverkoop startte afgelopen weekend.

,,Die nieuwe locatie, genaamd ‘Het Carnavalstheater’, is er gekomen in samenwerking met Stichting Skôn Orre Gat”, zegt Joyce Vogels, bestuurslid bij Stichting Bonte Avonden. ,,Die organisatie had al langer het plan om een tent op de markt te zetten waar jong en oud carnaval kunnen vieren. Zowel zij als wij hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk een carnavalsbestendige toekomst. ,Waarom zouden we dan niet samenwerken? Vandaar dat wij één weekend voor carnaval gebruik maken van de tent die er dit jaar toch komt te staan.”

De Bonte Avonden zorgen voor twee avonden vol vermaak met humor, muziek en dans met talent van Oirschotse bodem. Dit jaar wordt het voor de twintigste keer georganiseerd, het thema is Glitter & Glamour.

Drie debutanten in de ton

Vogels:,, Het programma is bijna rond. De presentatie is dit jaar in handen van Toon Gloudemans. En we hebben sowieso drie debutanten in de ton. Verder verzorgt muzikaal duo Frank & Bart de muziek en zal Allure Dance uit Middelbeers een van de twee dansoptredens verzorgen. Sanne en de Mannen brengen hun nieuwe carnavalsnummer. En toneelgroep ‘Van alles wa’ verzorgt voorafgaand aan de show bij de entree een act.”

Debutanten zijn Bart Vogels uit Oirschot, hij treedt op als scheidsrechter Wilmpie Flierenfluiter. De andere debutanten zijn vader Gerrit en zoon Jeffrey van de Ven uit Oirschot. Ook kan het publiek een optreden verwachten van tonproater Jos van Gestel uit Diessen, hij speelt een 18-jarige basisschoolleerling.

Vogels: ,,Voor het best verklede individu of de best verklede groep is er ook een mooie prijs te winnen, dus kom vooral verkleed. Wij zorgen binnen in het carnavalstheater voor een spetterende aankleding.”

De Bonte Avonden worden gehouden op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari. Meer informatie is te vinden op bonte-avonden.nl.