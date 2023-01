Oirschotse zaak De Vier Mennekes in nieuwe handen: ‘Een drupje roze vloeistof in ’t bloemenwater vinden mensen prachtig’

OIRSCHOT - Na bijna 24 jaar geeft Paula van Houtum-van der Schoot (62) op 1 april het stokje van bloem- en cadeauzaak De Vier Mennekes in Oirschot over aan haar medewerkster Daniëlle Denissen (52).

,,De brief op de winkeldeur deed de mensen even schrikken’’, zegt Paula. ,,Maar al gauw lazen ze dat er een opvolger is. Klanten zijn blij dat de winkel blijft bestaan.”

Vanaf april blijft ze nog zo’n anderhalve dag per week met de winkel verbonden. ,,Ik heb jarenlang meer dan fulltime gewerkt. Nu is het tijd om het rustiger aan te gaan doen, te onthaasten en iets meer tijd te nemen voor mijn gezondheid. De auto draag ik aan de zaak over, ik ga meer fietsen en wandelen. En misschien een moestuin aanleggen, een cursus fotografie volgen, lezen, ik heb genoeg ideeën om bezig te blijven. Maar dan zonder de drukte en stress van een eigen zaak.”

Al vanaf haar zeventiende tussen de bloemen

Vanaf haar zeventiende is Van Houtum werkzaam tussen de bloemen. ,,Ik begon bij Van Kempen.” Een grote zwart-witte foto achter de toonbank in haar winkel herinnert nog aan de begintijd bij die bloemenzaak in de Koestraat. ,,Daarna werkte ik bij Frank van Kemenade, op hetzelfde adres. En in 1999 begon ik mijn eigen zaak.”

Quote Ik begon met het maken van kleine boeketjes. In gewaagde kleurencom­bi­na­ties Paula van Houtum

Aanvankelijk wilde ze een woonaccessoires- en cadeauwinkel openen, maar alleen daarmee dacht ze het niet te kunnen redden. ,,Cadeauwinkeltjes in het dorp hielden het ook niet lang vol. Daarom deed ik er de bloemen bij, ik had toen zo’n vijf of zes emmers. Toch vond ik dat best lastig ten opzichte van mijn vorige baas. Ik besloot dat ik daarom iets totaal anders moest aanbieden. Ik begon met het maken van kleine boeketjes. In gewaagde kleurencombinaties.”

Wennen aan felle boeketjes

Ze volgde haar hart. Waar sommige klanten nog moesten wennen aan felroze met oranje bloemen, bleef Van Houtum vasthouden aan haar eigen creaties, met bijzondere bloemen van het seizoen. Uiteindelijk werden die kleine boeketjes haar handelsmerk, samen met de woonaccessoires en wenskaarten. ,,En helderglazen vazen met een drupje roze kleurstof in het water. Mensen vonden dat prachtig.”

Klanten komen vooral uit Oirschot en omgeving en lief en leed wordt gedeeld. ,,Moeders kwamen hier, nu ook hun dochters. Maar ook mannen op zoek naar een mooi boeket.” Het creëren van andersoortige boeketten, samengebonden met allerlei materialen, het is een kenmerk van de creatieve Paula en haar team. ,,Daniëlle en ik zitten op dezelfde lijn. Het is fijn dat zij de winkel overneemt.”

De gezelligheid blijft zoals die nu is

Daniëlle Denissen uit Udenhout is een oude bekende. Ze werkte al eerder bij De Vier Mennekes. ,,Kort na de opening in 1999 werkte ik acht jaar bij Paula. Daarna ben ik twaalf jaar weggeweest. Ik wilde dichter bij huis werken voor mijn zoon, die directe zorg nodig had. Nu werk ik weer zo’n tweeënhalf jaar hier. Voor mij is het de juiste tijd om deze stap te maken. Klanten zullen niet veel verschil gaan merken. De winkel, de naam, medewerkers en de gezelligheid en sfeer zullen blijven zoals het nu is”, zegt de nieuwe eigenaresse in spé.

Paula: ,,Zoetjesaan is het tijd om dingen op te ruimen en de winkel over te dragen aan Daniëlle. Ik heb hier achter nog veel spullen staan, ik bewaar altijd veel. Je kan overal wel iets van maken, niet dan?”