Omwonenden wagen ultieme poging om komst koppelstation langs A58 bij Oirschot tegen te houden

Pilot met extra bussen Reu­sel-Til­burg; raad trekt portemon­nee vanwege leefbaar­heid dorpen

REUSEL-DE MIERDEN - Inwoners in Reusel-De Mierden kunnen na de zomervakantie voortaan ook in de avond en op zondag met de bus naar Tilburg. De pilot is mogelijk doordat de gemeente hier zelf geld voor vrijmaakt.