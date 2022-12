Prins Maartuh regeert in Olliedonk

Wol is niet meer wollig: ‘Decennia­lang is het als restpro­duct gezien, afval zelfs’

MEIERIJSTAD - Ze zijn in opmars: spinners van wol. Op diverse plekken in ons land ontstaan initiatieven om natuurlijke materialen zoals wol op ambachtelijke manier om te toveren tot moderne en modieuze producten. In de voetsporen van de Stichting Pleed is er ook een zaadje geplant in Meierijstad.

17 december