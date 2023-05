Stomdronken automobilist (21) in Oirschot: slingeren, aanrijding met fietser en een vluchtpoging

Met video Met uitsterven bedreigde okapi geboren in Beekse Bergen

HILVARENBEEK - In de Beekse Bergen is woensdag een okapi geboren. Het Safaripark in Hilvarenbeek is daar erg blij mee, want deze diersoort wordt met uitsterven bedreigd in het wild. De jonge okapi is een mannetje en heeft de naam Quinn gekregen.