Van wijn tot kwark: Brabantse boeren bundelen krachten met online-verkoop van verse streekproducten

Architect verlaat KVL waar het steeds stiller wordt en verhuist naar monument op De Lind

OISTERWIJK - Architectenbureau Bob Manders is terug in het hart van Oisterwijk. De architect verhuist naar het monument De Lind 12 en verlaat de KVL. Volgens Manders is de inspirerende sfeer op KVL afgenomen na het sluiten van ontmoetingsplek Kafé Van Leer.

22 januari