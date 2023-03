Voor nummer 12 Corné de Rooij op lijst BBB nu toch een zetel in het verschiet: ‘Thuis wel even goed over hebben’

indebuurt.nl Bosbaden en meer: dit doe je tijdens Dutch Happiness Week in Eindhoven

Geluk zit in de kleine dingen, zoals een boswandeling of ontmoeting. Laat dat nu juist zijn waar het om draait bij Dutch Happiness Week. Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 maart zijn er allerlei activiteiten in Eindhoven waar je blij van wordt.