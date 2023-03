Achttien jaar runden ze de Albert Heijn, nu blazen Jan en Conny een bekende Haarense horecanaam nieuw leven in

Willem II komt dramastart te boven: ‘Alles waar we ADO mee in het zadel kónden helpen, deden we ook’

Uiteindelijk overheerste bij Willem II-trainer Reinier Robbemond vrijdagavond de blijdschap over de winst op ADO Den Haag, die na rust werd binnengesleept (1-0 halverwege, 1-3 eindstand). Maar de manier waarop zijn ploeg tegenstanders maar blijft helpen, was hem tegelijkertijd een doorn in het oog.