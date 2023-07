Dat meisje blijkt toch niet te klein voor dat grote paard: ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

Risico van het weer is te groot dit weekend, Beekse muziekge­zel­schap­pen zeggen concert af

HILVARENBEEK - Het optreden van een aantal muziekgezelschappen uit Hilvarenbeek onder de noemer ‘Beek in Concert’ gaat zondag niet door. De onzekere weersverwachting is de spelbreker. Waarschijnlijk loopt het kwik veel te hoog op en er is kans op onweer. Beide leveren een te groot risico op, aldus de organisatie.