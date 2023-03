De instelling van wereldreiziger Ketelaars is veranderd bij Audacia: ‘Er is meer in het leven dan alleen voetbal’

amateurvoetbal Goalgetter gaat vol voor het kampioen­schap: 'Als we nu niet bovenaan eindigen, dan wint WSJ nooit meer een titel’

Hij had qua naam zo de Brabantse neef van boekenheld Koen Kampioen kunnen zijn, maar Harrie Hesselberth (27) bestaat echt en is al jarenlang een garantie op flink wat goals in het Brabantse amateurvoetbal. Afgelopen weekend had de aanvaller van WSJ er na een 25 minuten alweer vier in liggen.