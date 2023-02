Eindelijk hossen, hakken en springen voor Karnaval Festival in Moergestel

Nóg meer woningen in nieuwe wijk Liempde, minder woonwerklo­ca­ties

LIEMPDE/BOXTEL - 111 woningen en 4 woonwerklocaties aan de Hamsestraat en Roderweg in Liempde. Meer dan aanvankelijk de bedoeling was. Het heeft jaren geduurd, maar er gloort licht aan het einde van de tunnel voor het kerkdorp en de inwoners. Eerdere plannen waren in het verleden in de politiek niet geheel onomstreden.