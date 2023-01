Frikandellen proeven in Oisterwijk: ‘Je hoeft ze niet allemaal helemaal naar binnen te schuiven’

Woningbouw bij De Passer in Boxtel is ‘veel efficiën­ter’

BOXTEL – Nieuwbouw rond de Keulsebaan en Eindhovenseweg in Boxtel, in de directe omgeving van de rotonde De Goor, in de volksmond de Passer vanwege het kunstwerk. De fractie van PvdA-Groenlinks vraagt het college van B en W dit te onderzoeken. Het college heeft eerder aangegeven meer te zien in woningbouw in de nabijheid van de Esschebaan.

