Gedoe rond Pannenschuur VI zorgt voor flinke deuk in vertrouwen: ‘Oisterwijk krijgt een onvoldoende’

Parkeer­plaats was al langer twistpunt in de buurt, maar een auto bekrassen? 'Ze hebben dit samen verzonnen'

BREDA/MOERGESTEL - De overbuurman wist het zeker. De 53-jarige Moergestelse had een diepe kras in de lak getrokken van de auto die bij haar schutting stond. Zelf kon de verdachte de zitting bij de politierechter niet aan, liet ze via haar advocaat weten. ,,Ik ben vals beschuldigd en ik moet nu ook nog voorkomen. Ik ben daar woest over. Wie heeft hier nu een obsessie voor een parkeerplek?”