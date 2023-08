Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oisterwijk vandaag

Bejaarde man (92) op de grond geduwd en beroofd in Tilburg, verdachte later opgepakt

TILBURG - Een 92-jarige man is maandagochtend in Tilburg omver geduwd door een man om vervolgens van zijn portemonnee beroofd te worden. Het slachtoffer raakte hierbij ook gewond. Later op de dag is de verdachte opgepakt door de politie.