Minder woningen gebouwd in Oisterwijk

amateurvoetbal De trainer van Jong Brabant is voetbalver­slaafd: ‘Vroeger wilde ik naar de westkust van Amerika om een trainers­car­riè­re op te starten’

Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard (37) is inmiddels voor het achtste jaar trainer van de de Berkel-Enschotse formatie. De passie voor voetbal is er in de loop der jaren niet minder op geworden, maar de prioriteiten zijn wel veranderd.