Oisterwijkse Monumentendag draait om ‘levend erfgoed’: 100 jaar ervaring aan imkers en een ode aan de scheet

Het slavernij­ver­le­den in twaalf panelen: expositie reist langs Tilburgse wijkcentra

TILBURG - Hoe is de geschiedenis van de slavernij in Nederland en Tilburg? Wat heeft Tilburg met de excuses te maken? Zondag 10 september opent in wijkcentrum De Poorten een tentoonstelling die onder meer op deze vragen antwoord geeft.