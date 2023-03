Omwonenden fel tegen plan voor woningen aan het Stroomdalpad Oisterwijk: ‘Uitzicht op het park is weg’

Het gevaar van onderschat­ting ligt niet op de loer bij MOP na zevenklap­per tegen Were Di

Een half jaartje geleden maakte MOP in Tilburg gehakt van Were Di. De uitslag van 7-1 zorgde ervoor dat het scorebord bijna uit z’n voegen barstte. Morgen is op sportpark Bergenshuizen de return. De kans op een reprise is uiterst klein, weten beide clubs.