Regenbuien, maar soms ook zon in Oisterwijk vandaag

Video van de dag: Lichaams­taal­ex­pert analyseert van der Sloot en Masmeijer

In het programma Faking It nemen drie ‘crime-experts’ bekende zaken onderhanden. Een van de experts uit het programma is Denise Dechamps, psycholoog en lichaamstaalexpert. Ze kijkt naar de maniertjes, bepaalde trekjes, lichaamshouding en wat dit eventueel kan betekenen in een grote zaak.