Roef! begint Europacuptoernooi op eigen complex met twee klinkende zeges

Steeds meer bij een hospita, maar voor kamernood in Tilburg is dat nog maar druppel op gloeiende plaat

TILBURG - De kamernood is groot in Tilburg, maar er zijn genoeg kamers, lege B&B's of zolders om heel wat studenten (tijdelijk) een slaapplek te geven. Twee initiatieven matchen momenteel studenten met huiseigenaren om de nood iets te verzachten. ,,We hebben ook al aanbiedingen uit Poppel.”