Staatssecretaris in azc Oisterwijk: ‘Ons proces dwingt asielzoekers tot passiviteit, en dat móét anders’

Slapende automobi­list betrapt in Boxtel: ‘De alcohol­lucht was goed te ruiken’

BOXTEL - Een slapende automobilist dacht zondagochtend aan de Hoogheem in Boxtel rustig een dutje te kunnen doen achter het stuur, totdat de wijkagent hem betrapte. „De alcohollucht was goed te ruiken”, aldus de wijkagent. Hij zette de bestuurder uit zijn auto en vorderde zijn rijbewijs in.

15 januari