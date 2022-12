Woningbouwplannen op plek De Leye zijn ‘goed genoeg’ voor Oisterwijk: ‘Niet mauwen maar bouwen’

OISTERWIJK - Perfect is het plan voor woningbouw op het terrein van zwembad De Leye zeker niet. Maar de Oisterwijkse raad, die nog een aantal kanttekeningen had bij de plannen voor woningbouw op de plek van zwembad De Leye, stemde wel in met het ontwikkelscenario.

,,We kunnen blijven zoeken naar het perfecte plan. Dat gaan we niet vinden,” concludeerde PGB-raadslid Roel van den Bersselaar bij aanvang van de discussie over het zogenaamde Beekdal Park. En daar leken meerdere partijen het mee eens te zijn. ,,Vinden we dit plan goed genoeg? Dan zegt PGB: ja. Niet mauwen, maar bouwen,” besloot Van den Bersselaar.

Dat het plan niet perfect was, bleek wel tijdens de raadsvergadering van donderdag. ,,Het idee is dat het een mooi park is, maar we zien nu dat het een fietspad langs de Stroom is geworden,” zegt Jan van Ginneken van D66. En ook het feit dat er minder sociale woningen worden gerealiseerd dan bedoeld, steekt sommige raadsleden. ,,Het uitgangspunt was 50 procent sociale woningbouw. Dat halen we niet. Als het hier niet gaat gebeuren, waar dan wel?,” vroeg PRO-fractievoorzitter Myrte Hesselberth zich af.

Thebe stapte uit het project

Aanvankelijk zouden ook 32 psychogeriatrische (PG) plekken voor mensen met dementie onderdeel van het plan uitmaken. Daar is op het terrein van De Leye geen ruimte meer voor. Daarop stapte Thebe, die de leiding zou nemen in het realiseren van die plekken, uit het project. En ook dat vinden raadsleden jammer. ,,Het is niet zo dat we een overvloed aan PG-plaatsen hebben,” constateerde Van Ginneken.

PRO diende nog een motie in die opriep om de toekomstige behoefte aan PG-plekken te inventariseren. ,,De kans is bijzonder groot dat wij de motie niet kunnen uitvoeren op dit moment,” zei wethouder Dion Dankers (PGB). De motie werd door de raad dan ook niet gesteund.