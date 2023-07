Aantal woningbranden in Oldambt relatief hoogste van heel Groningen

Agent moet mogelijk verplicht bijsprin­gen in azc’s

De onderbezetting bij de politie in aanmeldcentra Ter Apel en Budel is zo nijpend dat agenten mogelijk worden verplicht er diensten te draaien. De korpsleiding dreigt deze stap te zetten om ervoor te zorgen dat er deze zomer genoeg agenten zijn in de ‘aanmeldstraten’ voor asielzoekers. Dat staat in een intern bericht van de korpsleiding in handen van De Telegraaf.