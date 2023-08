Juli iets kouder, somberder en regenachti­ger dan gemiddeld

De maand juli van dit jaar was qua weerbeeld vrij normaal. Het werd gemiddeld 18,1 graden tegenover 18,3 normaal en verder scheen de zon 214 uur, waar 221 uur gebruikelijk is, blikt Weeronline terug. Behalve dat het iets kouder en somberder was, viel er ook ruim 20 millimeter meer neerslag dan een normale julimaand.