Bewolkt in Oldambt vanochtend

Kamer wijst in debat over Groningen-enquête naar eigen rol: ‘Ik schaam me er ergens ook wel voor’

Verschillende Tweede Kamerfracties staan in het debat over de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen ook stil bij de rol van de Kamer zelf. De Kamer kreeg misschien niet genoeg informatie van het kabinet, maar was ook niet altijd scherp genoeg. ,,De Tweede Kamer heeft het laten gebeuren”, zei bijvoorbeeld een emotionele Sandra Beckerman namens de SP.