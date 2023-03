Bewolkt weer in Oldambt vandaag

N362 tussen Midwolda en Weiwerd begin maart weekend dicht om bomenkap

In het weekend van 4 en 5 maart is de provinciale weg N362 gestremd tussen Midwolda en Weiwerd. Er worden dan dode en verzwakte bomen gekapt die gevaarlijke situaties kunnen opleveren. In het najaar plant de provincie nieuwe bomen langs de N362.