Familiebedrijf zonder opvolgers vindt onderdak bij Loohuis Installatiegroep uit Fleringen

FLERINGEN/HARDENBERG - Wat te doen, wanneer er geen natuurlijke opvolger klaar staat in het familiebedrijf? Evert en Idelet Schutte van het gelijknamige installatiebedrijf uit Hardenberg hebben zich daarom aangesloten bij de Loohuis Installatiegroep uit Fleringen. De overname is sinds deze maand een feit.

Bijna 35 jaar geleden heeft het echtpaar Schutte het installatiebedrijf opgericht, waarbij uiteindelijk zes medewerkers aan de slag zijn gegaan. Schutte Installatie Techniek richt zich met name op kleinere project en onderhoud. In 2005 hebben ze een pand aan de Koningsspil in Hardenberg laten bouwen met een sanitair showroom, kantoren en magazijn.

Op steenworp afstand

Omdat zich binnen de familie en de onderneming geen opvolgers aandienden, zijn Evert en Idelet Schutte in gesprek gegaan met Loohuis. De overname komt vervolgens in een stroomversnelling. Inmiddels werken Evert en Idelet Schutte al vanuit het onderkomen van Loohuis Installatietechnieken in Hardenberg, op een steenworp afstand van hun voormalige bedrijfspand. Ook alle medewerkers van Schutte Installatie Techniek zijn overgestapt naar Loohuis.

Rustiger tijd

Voor Evert en Idelet Schutte breekt nu een rustiger tijd aan. Idelet: „Werkenweken van zestig tot tachtig uur zijn straks verleden tijd. Evert gaat over een tijdje vier dagen in de week werken en ik blijf zestien uur in de week werkzaam voor Loohuis.”

Frank Bredewold, vestigingsleider Loohuis Installatietechnieken Hardenberg, is blij met de overname. Hij omschrijft Schutte als een ‘goede versterking voor het bedienen van de particuliere markt’.