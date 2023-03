Gedeeltelijk bewolkt met lichte regen in Oldambt vanochtend

BBB in Groningen wil geen in beton gegoten afspraken in coalitie, fractie wil verbinding met andere partijen

De fractie van de BoerBurgerBeweging (BBB) in de Provinciale Staten van Groningen wil een coalitieakkoord op hoofdlijnen, zonder in beton gegoten afspraken, met veel ruimte voor de Statenleden. Dat zei Gouke Moes, BBB-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Groningen woensdagmorgen.