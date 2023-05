Geluidsoverlast door lijnen op N34 bij Hardenberg pas na 2025 verholpen: ‘Voldoet aan de regels’

Inwoners van de gemeente Hardenberg die langs de N34 wonen en last hebben van geluidsoverlast, moeten nog zeker twee jaar met oordopjes in slapen. De provincie Overijssel is niet van plan de lijnen langs de autoweg op korte termijn te vervangen. De wettelijke noodzaak ontbreekt, zo heeft ze per brief laten weten. ‘Ons antwoord heeft even op zich laten wachten.’