Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oldambt vandaag

Juridische stappen tegen optreden Rammstein, concerten gaan in uiterste geval helemaal niet door

De concerten van Rammstein op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen gaan in het uiterste geval niet door. Stichting Natuurbeschermingswacht neemt juridische stappen, omdat de gemeente tot haar verbazing een eenmalige ontheffing heeft verleend voor het verhogen van het geluidsniveau naar 103 decibel. Schandelijk en gevaarlijk, zegt secretaris Geert Starre. ,,Door de opstelling van de luidsprekers zullen bezoekers zelfs mét oordoppen gehoorschade oplopen.”