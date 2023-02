Groene Karavaan van provincie Overijssel trekt door Vechtdal

Geen warme croissants meer op zondag: bakkerij in Brugstraat moet dicht op zondagoch­tend

Bakkerij Broodje van Eigen Deeg in de Brugstraat in Groningen moet na 7 jaar zijn deuren op zondagochtend sluiten. De bakker is geen winkel of en valt niet onder horeca en mag daarom pas om 12.00 uur open. Jarenlang is dit goed gedaan, maar de bakker is nu ‘verklikt’.

25 januari