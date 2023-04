In Oldambt lichte regen en bewolking vanochtend

Volkswagen moet ook aan Groningse dieselrij­der 3000 euro betalen wegens sjoemel­soft­wa­re

Volkswagen moet een Groningse koper van een auto van het Duitse merk een schadevergoeding van 3000 euro betalen omdat het model was uitgerust met sjoemelsoftware. Door die technologie leek de dieselauto, een Volkswagen Polo, bij emissietests schoner dan hij in werkelijkheid was.