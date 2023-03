Middelbare school de Nieuwe Veste in Hardenberg gaat voor predicaat technasium

Brandweer redt man uit zinkend zeilschip in Eemskanaal: ‘Kon er niet zelfstan­dig uit’

De brandweer heeft vanmiddag een man uit een zinkend zeilschip gered in het Eemskanaal in Farmsum. Het slachtoffer kwam vast te zitten in het ruim van het schip en kon er niet zelfstandig uit komen.