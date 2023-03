Overwegend bewolkt in Oldambt vanochtend

10 jaar IN HERINNERING Karin Paping kan zoon Etienne (27) niet van de fatale afgrond redden en legt contact met lotgenoten

Reinier Paping wint de helse Elfstedentocht van 1963. Dochter Karin (57) krijgt een nog zwaardere beproeving. Haar zoon Etienne stapt op 27-jarige leeftijd uit het leven. Zij legt contact met familieleden van Bauke Seiger in Deurningen, lotgenoten. In een terugblik op 10 jaar In Herinnering schetst Karin de strijd met zorginstellingen.