Prognose: Oldambt krijgt er tot 2030 vierhonderd huizen bij

Politie onderzoekt verband steekinci­dent en schietpar­tij in Winschoten

De politie onderzoekt of er een verband is tussen een steekpartij donderdag in Winschoten en een schietpartij uren later. Bij de steekpartij raakte een 29-jarige man uit Winschoten gewond. Hij meldde zich even later in een ziekenhuis.