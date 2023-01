Stef Lamberink is de komende maanden nog volledig gefocust op ASC’62

Man denkt iets te verkopen via Markt­plaats, maar wordt slachtof­fer van steekinci­dent Stadska­naal

Een 20-jarige man uit Stadskanaal is gisteravond gewond geraakt bij een steekincident in diezelfde gemeente. De man had een verkoopafspraak via Marktplaats gemaakt, maar werd gewond afgevoerd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

19 januari