Vanochtend lichte regen in Oldambt

Arriva: Nieuwe trein­dienst in Noorden dichterbij na beslissing ACM

De kans is groter geworden dat Arriva met treinen gaat rijden op de trajecten Groningen-Zwolle en Leeuwarden-Zwolle, laat de vervoerder weten. Eerst zou er een onderzoek komen door de Autoriteit Consument & Markt, maar daar ziet de toezichthouder van af. Arriva is blij dat deze mogelijke spelbreker wegvalt en er een ‘allereerste stap’ gezet is voor de voor 2025 geplande dienst.