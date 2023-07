Dani (13) uit Kamperveen staat al aan het hoofd van een succesvol ‘familiebedrijf’

MET VIDEO De pumptrack is populair in en rondom Zwolle: ‘Adrenali­ne­kick zonder naar pretpark te gaan’

De pumptrack is populair. In Kampen en Zwolle willen ze er dolgraag één, in Meppel en Dedemsvaart ligt er al zo’n kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. En in Hasselt zijn ze bezig met de aanleg van een baan. Wat is de magie van de pumptrack? ,,Je krijgt een adrenalinekick zonder dat je naar het pretpark gaat.”