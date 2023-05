Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

Mark (40) heeft ondanks kleine kampioens­kans rondvaart­boot huldiging PEC Zwolle klaar: ‘Risico nemen we graag’

Zwolle maakt zich klaar voor een groot huldigingsfeest. De PEC-tompoucen vliegen over de toonbank en een rondvaartboot voor de selectie was snel geregeld. Loopt de regio uit of niet? ,,Voor ons is het misschien een risico, maar we willen dit graag doen.”