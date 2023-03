Een polletje en heel veel onverzettelijkheid brengt WHC weer terug op de koppositie

MET VIDEO Honderddui­zen­den kilo’s kleding gaan door handen van Zwolse vrijwilli­gers: ‘Ik zie overal mooie dingen’

350.000 kilo textiel komt er jaarlijks binnen bij de kringloopwinkel in Zwolle Zuid. Bij het textielsorteercentrum, achter in de winkel, steken vrijwilligers de handen uit de mouwen en spitten ze elke zak met truien, dekbedovertrekken, jassen en kussens door. Om weer terecht te komen bij winkels in de hele regio. De Stentor loopt een ochtend mee. ,,Ik ben hier zo gelukkig.”