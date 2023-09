Gemeente Oldebroek deelt erepenning uit aan twee leden van Wezep Tennis Padel

Broekies uit Elburg en ’t Loo voorlopig vast tussen grote boeven in de gevangenis: ‘Snap dat het zwaar is’

Was het een geplande woningoverval of een uit de hand gelopen ruzie? Vaststaat dat het in maart behoorlijk uit de hand liep in Doornspijk. Waar een bewoner zou zijn bedreigd, opgesloten en mishandeld. ,,Het was een ordinaire ruzie in het drugscircuit.’’